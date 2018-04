Esperança da Inglaterra, Beckham pode treinar no Arsenal

O meio-campo do LA Galaxy, o inglês David Beckham, recebeu um convite para treinar no Arsenal, o que poderia estender sua carreira na seleção da Inglaterra, informou nesta quarta-feira o jornal britânico The Times. Segundo o jornal, Beckham poderia, a partir desta semana, treinar com o elenco da equipe do técnico Arsene Wenger, o que o garantiria um futuro maior na seleção de seu país. O convite teria sido feito para que o meia não perca seu condicionamento físico e, conseqüentemente, seu lugar na seleção inglesa, já que sua atual equipe está eliminada da fase final da Major League of Soccer (principal liga de futebol dos Estados Unidos), e os treinamentos na equipe de Los Angeles recomeçam somete em fevereiro do ano que vem. Além do Arsenal, o Watford e o Tottenham também ofereceram seus respectivos centros de treinamentos para que Beckham mantenha sua forma física. Tal convite mostra, mais uma vez, o prestígio que o meia tem na Inglaterra. Para muitos torcedores, o jogador pode ser a salvação da seleção, que luta para conquistar sua vaga na Euro de 2008. Para tanto, a Inglaterra precisa vencer a Croácia se quiser garantir uma vaga na competição, que acontecerá na Áustria e Suíça. Seu esforço, no entanto, pode ser em vão caso a Rússia vença Israel, neste sábado, e derrote a Andorra, na quarta-feira. A Inglaterra, nesse caso, ficaria de fora da competição, o que não ocorre desde a Eurocopa da França, em 1984. Beckham participa, nesta quarta-feira, com o restante dos jogadores da seleção inglesa de um treinamento no campo do Arsenal.