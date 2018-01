Espinosa ainda sonha com a vaga O técnico Valdyr Espinosa afirmou nesta terça-feira que não pretende abandonar o Campeonato Carioca porque ainda acredita que o Fluminense possa conquistar o segundo turno, apesar da péssima posição na tabela - tem 15 pontos, contra 19 do Americano. Assim, o treinador descartou a escalação de reservas no Carioca para priorizar a Copa do Brasil.