Espinosa cobra o elenco do Flamengo O técnico Valdir Espinosa mandou nesta terça-feira um recado para o elenco do Flamengo: quer um time determinado e aplicado para conquistar títulos em 2006. Ele também prometeu que o jogador que não demonstrar vontade e garra em campo será afastado do grupo. ?Se alguém chegar aqui sem mostrar responsabilidade e compromisso com o Flamengo e os companheiros, não chegaremos a lugar algum?, explicou Espinosa. ?Precisamos ter um time forte, aguerrido e valente em 2006. Uma equipe que se supere em campo na busca pelas vitórias.? Espinosa ainda lembrou que a pressão da torcida não pode influenciar no desempenho dos jogadores. Ressaltou que atuar pelo Flamengo significa transformar as cobranças em estímulo para vencer.