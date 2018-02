Espinosa deixa o Vasco, que pensa na contratação de Dorival Jr.

Apesar da boa campanha do Vasco sob seu comando, o técnico Valdir Espinosa não acertou a renovação de seu contrato com o clube carioca, nesta terça-feira, deixando a vaga aberta para a temporada de 2008. Espinosa, que chegou a ser uma espécie de supervisor de futebol quando Renato Gaúcho comanda o Vasco, assumiu a equipe com a demissão de Celso Roth, e somou três vitórias, dois empates e uma derrota à frente do clube carioca, que terminou o Brasileirão com 54 pontos, na 10.ª colocação, e com uma vaga na Copa sul-americana. Com a saída de Espinosa confirmada, o Vasco começa a pensar nas opções que o mercado oferece, neste momento, e o nome de Dorival Jr, que levou o Cruzeiro à Libertadores, ganha força. Além de Dorival Jr., a diretoria do Vasco pode repensar no técnico Caio Jr., que chegou a ser convidado para assumir a equipe quando Renato Gaúcho foi demitido, no primeiro semestre deste ano. Na ocasião, o treinador agradeceu o convite, mas preferiu continuar no Palmeiras.