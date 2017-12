Espinosa deve virar coordenador do Flu O técnico Valdir Espinosa pode abandonar temporariamente a carreira para exercer uma nova função no futebol: a de coordenador-técnico do Fluminense. De acordo com ele, essa mudança não atrapalharia seu futuro no comando de uma equipe, já que outros profissionais optaram por esse caminho e depois voltaram a ser treinadores. "O Mário Sérgio foi diretor de futebol no Corinthians e depois quando saiu continuou a ser técnico. Seria somente uma interrupção momentânea", afirmou Espinosa. "Caso a proposta realmente se confirme, a analisaria sem problemas." Espinosa está desempregado, após regressar da Arábia Saudita no início deste mês. Ele ressaltou que sua ligação com o Fluminense e o fato de conhecer todos no clube seria mais um fator de motivação.