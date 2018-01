Espinosa é o novo técnico da Lusa Valdir Espinosa será o substituto de Candinho na Portuguesa. O técnico aceitou agora pouco o convite que lhe foi feito pela diretoria da Lusa e deve se apresentar no Canindé esta tarde ou no máximo amanhã cedo para assinar contrato e iniciar seu trabalho. Assim, o interino Edu Marangon ficará no cargo pouco mais de 24 horas. Espinosa, que estava desempregado, já deverá dirigir o time na partida de sábado contra o Fluminense, no Rio, pelo Torneio Rio-São Paulo.