Espinosa é o novo técnico do Fluminense Valdir Espinosa é o novo técnico do Fluminense. O nome do treinador foi confirmado hoje para substituir Renato Gaúcho. Espinosa assinou contrato por um ano. É a terceira vez que vai trabalhar no clube. "A nossa intenção é fazer um Fluminense forte, em condições de disputar o título de três competições em 2004 (Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro). Perguntado sobre como seria o relacionamento com Romário, Espinosa disse que o jogador vai querer em 2004 "escrever história diferente em sua carreira da de 2003".