Espinosa estréia amanhã no Fortaleza O técnico Valdir Espinosa terá um aliado para conseguir um bom resultado em sua estréia no comando do Fortaleza, neste sábado, contra o Palmeiras, às 16 horas (horário de Brasília), no Castelão: o forte calor. Como não tem horário de verão na capital cearense, o jogo começará às 15 horas locais. ?Nós estamos acostumados com esse sol. Teoricamente, o Palmeiras vai sofrer mais do que o Fortaleza. Pode sentir o desgaste e por isso temos que ser inteligentes para aproveitarmos esse tipo de situação?, afirmou Espinosa. Para o jogo deste sábado, o Fortaleza entrará em campo com quatro mudanças em relação à última rodada, quando perdeu do Paysandu por 2 a 1 ? resultado que provocou a demissão do técnico Hélio dos Anjos. Thiago Matos e Dude entram no lugar de Amaral e Erandir, ambos suspensos. Já Marcelo Lopes sai para a entrada de Hernani e Mazinho Lima ocupa a vaga de Igor. ?A principal mudança é a entrada do Mazinho. É um jogador que trabalha bem a bola e será muito útil?, disse o treinador.