Espinosa monta Vasco de olho em vaga na Sul-americana

O técnico Valdir Espinosa chegou, tomou o posto do interino Romário, mas o Vasco manteve a rotina dos últimos meses com Celso Roth: não consegue mais vencer em São Januário. O último algoz foi o Internacional, que derrotou o Clube da Colina por 2 a 1. No próximo domingo, o Vasco deixará seus domínios e tentará voltar de Florianópolis com um triunfo sobre o Figueirense, que tem um ponto a mais que os cariocas, 48 contra 47, e estão uma posição acima na tabela do Campeonato Brasileiro, em 11.º. Aos clubes resta lutar por uma vaga na Copa Sul-Americana. Para isso, Espinosa pode adotar um esquema ofensivo, que vem ensaiando em discursos desde que assumiu o time. O sonho do treinador é usar três atacantes. Para o confronto contra o Figueirense, existe a possibilidade de Romário entrar desde o início. O meio-campo seria formado com Amaral, Leandro Bonfim e Conca. O ataque, com o Baixinho, Alan Kardec e Leandro Amaral. "Se por um lado precisamos ficar mais atentos na defesa, com mais homens de frente prendemos os adversários no próprio campo", analisa o zagueiro e capitão Jorge Luiz.