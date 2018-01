Espinosa muda o time da Portuguesa Mudanças à vista na Portuguesa. Com a contratação do novo treinador, Valdir Espinosa, o time-base montado por Candinho parece ser coisa do passado. Hoje, Espinosa usou seu segundo dia no clube para conhecer melhor os jogadores, e depois, para começar a definir a escalação do time, que tem como próximo desafio o difícil Fluminense, no Rio. Nos dois coletivos dirigidos hoje pelo treinador, ele substituiu os dois laterais que vinham sendo titulares, Alexandre Chagas na direita e Paulo Fabrício na esquerda, por Márcio Goiano e Alemão respectivamente. O meio-de-campo também foi modificado. O meia chileno Uribe e o jovem Lello, de 19 anos, terminaram o treinamento da tarde como titulares. Lello é uma das promessas do clube, ao lado de Iotte, que também foi testado por Espinosa no ataque da equipe titular. Os dois fizeram parte do time da Lusa campeão da Taça São Paulo de Juniores deste ano, dirigido pelo técnico Edu Marangon. Edu, aliás, continua nas categorias de base do clube, dando informações e auxiliando sempre que necessário o novo técnico da Portuguesa. "Queremos ter uma parceria com o Edu, ele conhece bem os garotos mais jovens e pode nos ajudar bastante", disse Espinosa.