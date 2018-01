Espinosa pede cautela ao Fluminense O técnico do Fluminense, Valdyr Espinosa, pediu que os jogadores tenham cautela no confronto contra o Juventude-MT, nesta quarta-feira, às 21h45, em Cuiabá, pela segunda fase da Copa do Brasil. Para o treinador, o Tricolor não pode se afobar e tentar vencer a partida de "qualquer maneira". O técnico não conhecia o time mato-grossense, antes de ver vídeos de jogos da equipe. Espinosa ressaltou que a possibilidade de a classificação à próxima fase ser obtida neste jogo, sem a necessidade da realização do segundo, deve ser deixada em segundo plano. Se o Tricolor ganhar por diferença de dois ou mais gols, não precisará enfrentar, de novo, o Juventude-MT. "Primeiro temos de pensar na vitória, para, depois, pensar em marcar mais gols." O elenco ainda está muito desfalcado por causa das contusões. A novidade será o retorno do lateral Paulo César, que também estava machucado. O atleta, que vinha atuando pela direita, atendeu a um pedido do treinador e jogará do lado esquerdo, setor em que Thiago Silva não vinha agradando a Espinosa. Após cumprir suspensão automática, o zagueiro César retorna à equipe. O meia Jorginho será o substituto de Viveros que está com uma contusão no tornozelo esquerdo. O jogador mostrou-se motivado com a nova oportunidade na equipe e afirmou que fará o possível para não voltar à reserva.