Espinosa pensa no time; diretoria, na permanência de Conca

O técnico Valdir Espinosa quer usar o longo período sem jogos para treinar uma formação ofensiva para o Vasco, apesar de o time encarar o pressionado Corinthians, dia 28, fora de casa. À frente do clube cruzmaltino a pouco mais de um mês, o treinador deverá escalar um meio-campo com apenas um cabeça-de-área autêntico: Amaral. A idéia é recuar Leandro Bomfim para a posição de volante e lançar Morais - que tentará recuperar a forma física ao longo da semana - ao lado de Conca. "O time vai jogar para o ataque", promete Espinosa. Corremos mais riscos, mas também temos mais chances de vencer". Por falar em Conca, o empresário do meia argentino, emprestado pelo River Plate até o fim do ano, disse que o jogador pretende renovar com o Vasco, mas nenhuma negociação ainda foi iniciada. Especula-se que o clube argentino esteja pedindo cerca de R$ 5 milhões para vendê-lo em definitivo.