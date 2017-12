Espinosa pode pedir demissão nesta 2ª O técnico Valdyr Espinosa pode pedir demissão nesta segunda-feira, nas Laranjeiras. Ele convocou uma entrevista coletiva. Sua relação com o Fluminense ficou desgastada após as duas derrotas do time para o Flamengo no primeiro turno do Campeonato Carioca. A diretoria do Fluminense esperava uma vitória neste domingo para que a situação da comissão técnica melhorasse. Com o empate, as pressões aumentaram e Espinosa ficou de decidir na noite deste domingo se continuaria. Ele tem um apoio importante, o de Romário. Durante todo o dia se falou na possibilidade do técnico Vanderlei Luxemburgo, desempregado, assumir a equipe.