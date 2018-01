Espinosa pode voltar ao Botafogo A diretoria do Botafogo ainda não anunciou o novo treinador e começam a surgir especulações sobre prováveis nomes. A bola da vez é o técnico Valdir Espinosa, atualmente sem clube. Ele contou que não foi procurado pelos dirigentes alvinegros, mas que se sentirá honrado em retornar ao comando do time. "O Botafogo é uma grande equipe mesmo disputando a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro", disse Espinosa. "Quem tiver a frente do time terá um duro trabalho, porém poderá ser o responsável pela volta do clube à elite do futebol." O treinador já teve boas passagens pelo Alvinegro e foi o responsável pelo término do jejum de 21 anos sem títulos quando levou o Botafogo à conquista do Campeonato Estadual de 1989.