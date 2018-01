Espinosa quer empenho total na Lusa A vitória sobre o Fluminense por 4 a 3, sábado, pelo Torneio Rio-São Paulo, devolveu a confiança aos jogadores da Portuguesa. Mas também lhes deu maior responsabilidade. Isso porque o técnico Valdir Espinosa já avisou que, daqui para a frente, quer ver o time jogando com o mesmo empenho demonstrado no Maracanã. A cobrança, segundo o treinador ? que estreou no comando da equipe justamente na partida contra o Tricolor carioca ?, tem um objetivo simples e prático: ele não quer saber de acomodação por parte de seus atletas. ?Disse aos jogadores: ?Vocês me provaram que são fortes e vou querer sempre esse empenho.? Espinosa está iniciando seu trabalho na Portuguesa e, evidentemente, admite que o time ainda precisa melhorar muito para atingir o estágio que considera ideal. Um dos problemas da equipe é a defesa, que vem sofrendo muitos gols. ?Só há uma maneira de resolver isso: com muito trabalho??, afirmou o técnico. A Portuguesa joga nesta quarta-feira contra o Criciúma, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada às 20h30, no Estádio Heriberto Hulse, na cidade catarinense. Espinosa prevê uma partida difícil, não apenas pelo fato de o adversário atuar em casa. O Criciúma faz boa campanha na Copa Sul-Minas (está em quinto lugar, somente três pontos atrás do líder Cruzeiro) e tem mostrado um ataque bastante eficiente na competição. Os jogadores da Portuguesa treinam nesta terça-feira pela manhã, no Canindé, e no início da tarde viajam para Santa Catarina, onde se concentram para a partida.