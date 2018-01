Espinosa quer Fluminense motivado O técnico do Fluminense, Valdir Espinosa, ainda não definiu o time para o jogo de domingo, com o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço, pelo returno do Campeonato Carioca. O meia Ramon e o lateral Paulo Cesar, contundidos, podem desfalcar o time. Espinosa reconheceu que o Tricolor está praticamente fora da disputa do Carioca. Ainda assim, quer sua equipe motivada para tentar chegar entre os primeiros colocados e manter o ritmo para dar prosseguimento a campanha do Fluminense na Copa do Brasil. Botafogo - A fim de motivar a equipe para o clássico de domingo, com o Vasco, a diretoria do Botafogo depositou 70% do que devia de salários atrasados na conta dos jogadores e integrantes da comissão técnica do clube. O lateral-esquerdo Augusto treinou no meio-de-campo e pode atuar neste setor contra os vascaínos. O técnico Dé só define o time após o treino de amanhã, no Caio Martins, em Niterói.