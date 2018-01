Espinosa quer Lusa ousada contra Flu Nenhuma vitória fora de casa no Torneio Rio-São Paulo e o amargo último lugar entre os paulistas na competição. Motivos mais do que suficientes para mudanças. E é isto que o torcedor vai ver na Portuguesa neste sábado, às 16 horas, no Maracanã, no duelo com o Fluminense. O estreante técnico Valdyr Espinosa, velho conhecido dos tricolores cariocas, mandará a campo uma equipe ousada, com quatro modificações no elenco e apenas um volante. ?Essas mudanças visam dar equilíbrio e velocidade à equipe. Acredito que o time vai ter uma postura mais vibrante e entrará em campo com confiança?, explica Espinosa, sem esconder o amor que ainda tem pelo clube carioca, onde trabalhou em 2000. ?Este jogo é diferente, mexe comigo, pois criei muito vínculo com a torcida e os dirigentes do Fluminense?, afirmou Espinosa. ?É uma equipe que tenho carinho, por isso, defino sendo apenas noventa minutos como adversário.? Espinosa vai promover a entrada dos laterais Márcio Goiano, na direita e Alemão na esquerda, além dos meias Lelo e Uribe. Com isso, Élson será o único volante. ?Temos de buscar fora, os pontos que perdemos em casa. Já estamos defasados em cinco pontos, enquanto nossos adversários estão pontuando?, afirma o jogador. ?Já é hora da reviravolta, de voltar a respirar, pois estamos em uma posição difícil.?