Espinosa quer Vasco focado em vaga na Copa Sul-americana

A vitória de virada por 3 a 2, fora de casa, contra o Goiás, aliviou o pouco de ameaça de rebaixamento para o Vasco. Foi o primeiro triunfo do técnico Valdir Espinosa no comando do time pelo Campeonato Brasileiro. Agora com 47 pontos, a equipe ocupa a zona de classificação para a Copa Sul-Americana e abriu cinco pontos de folga para os quatro últimos, destinados à Segunda Divisão. "Já disse que passaremos a dar mais importância à Sul-Americana porque nenhum brasileiro ganhou essa competição. Temos que nos classificar para no ano que vem tentar ser a primeira equipe brasileira conquistá-la", disse Espinosa, que elogiou o comportamento dos jogadores, que buscaram a vitória mesmo diante de um rival que tinha obrigação de vencer em casa para fugir do rebaixamento. "Não adianta jogar com valentia em casa e de forma covarde fora. Temos de atuar da mesma maneira sempre. Saímos do sufoco", comemorou o treinador. O atacante Alan Kardec, autor de dois gols, provavelmente consolidou sua posição de titular ao lado de Leandro Amaral. Ao longo do ano, o demitido Celso Roth mexeu e remexeu na posição, com Marcelinho, Abuda e Romário revezando com o grandalhão atacante. "Temos uma briga saudável. O rodízio não prejudica, só força a gente a se dedicar ainda mais", comentou Kardec.