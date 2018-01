Espinosa ressalta garra do Fluminense O técnico do Fluminense, Valdyr Espinosa, ressaltou hoje a garra dos jogadores na vitória sobre o Madureira, por 2 a 1, domingo, na estréia do Tricolor no Campeonato Carioca. O treinador disse esperar o mesmo empenho nas próximas partidas da competição. "Vou querer essa determinação em todos os jogos. Os atletas demonstram que são capazes de se esforçar os 90 minutos. Mesmo os mais velhos", afirmou Espinosa, referindo-se a Romário e Edmundo. Segundo o treinador, ambos foram importantes na vitória. "Eles não so marcaram os gols como também mostraram dedicação." Hoje, o supervisor de Futebol, Paulo Angione informou que o Fluminense ainda não desistiu da contratação do meia Roger, que está no Benfica (Portugal).