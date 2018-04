Espinosa tenta definir esquema ideal para o Vasco

O técnico Valdir Espinosa ainda não encontrou o esquema ideal para o Vasco. O treinador fez várias mudanças nos coletivos ao longo da semana e pode alterar a formação do 4-4-2 para o 3-5-2, para o confronto contra o Figueirense, domingo, em Florianópolis. O meia Andrade cederia lugar para o zagueiro Júlio Santos. No ataque, o grandalhão Alan Kardec pode mais uma vez perder a posição para o mais ágil Marcelinho. "Ainda não me decidi. Vou fazer outro coletivo e definirei se farei modificações", comentou Espinosa. Em 12.º lugar, com 47 pontos, o Vasco luta pelo menos para conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana (da quinta à 11.ª posição). Assim, a partida contra o Figueirense é um confronto direto, pois os catarinenses estão em 11.º, com 48. "Queríamos lutar pelo título ou pela Libertadores, como ocorreu no primeiro turno", confessa o atacante Leandro Amaral. "Nosso objetivo não era esse, mas agora temos de dar o máximo nos três últimos jogos para garantir essa vaga". A boa notícia para os torcedores vascaínos é o retorno do meia Moraes, depois de cinco meses afastado por conta de uma lesão no púbis. A expectativa é Espinosa lançá-lo no segundo tempo contra o Figueirense. O treinador avalia que o jogador não tenha fôlego para atuar mais de 45 minutos.