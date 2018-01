Espinosa vê time que estréia no Carioca O técnico Valdir Espinosa acompanhou hoje o treino da equipe que jogará na estréia do Flamengo no Campeonato Carioca de 2006, dia 14, contra o Volta Redonda, e será comandada por Liminha, treinador dos juniores. Espinosa vai acompanhar os coletivos do time ?B? para observar e conhecer os jovens jogadores. O grupo que disputou o Campeonato Brasileiro como titular se apresenta somente no dia 3 de janeiro e segue para Teresópolis para a pré-temporada. Espinosa já estuda antecipar a estréia de alguns atletas. ?Na segunda rodada, já teremos realizado 22 treinos. Estamos analisando a possibilidade de escalar os principais jogadores já no jogo contra a Cabofriense?, disse o treinador.