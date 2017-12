Esportes do JT fatura troféu Ford/Aceesp O caderno de Esportes do Jornal da Tarde, do Grupo Estado, ganhou o prêmio de melhor da categoria em 2004, na votação realizada pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. José Eduardo Savóia, também do JT, leva o Troféu Ford/Aceesp como destaque na reportagem. Ainda no jornalismo impresso, Alberto Helena Júnior, do Diário de S. Paulo, foi escolhido como melhor colunista. Cléber Machado, da TV Globo, foi escolhido pelo colégio eleitoral da Aceesp como o locutor esportivo do ano em televisão. Paulo Calçade, da Tv Record, faturou como melhor comentarista e Pedro Bassan, da TV Globo, como repórter. Milton Neves, Record, foi considerado destaque como apresentador. A TV Globo ganhou também o prêmio por equipe. No rádio, destaques para: José Silvério (narrador/Bandeirantes); Mauro Beting (comentarista/Bandeirantes); Wanderley Nogueira (repórter/Jovem Pan); Equipe/Bandeirantes. Site esportivo: gazetaesportiva.net.