Esportistas destronam reis da Suécia Os reis da Suécia, Carl Gustaf e Silvia, foram destronados do primeiro lugar da lista dos suecos mais populares por dois astros do esporte. Henrik Larsson, atacante do Barcelona, e Carolina Kluft, medalha de ouro no heptatlo na Olimpíada de Atenas, são, agora, os mais admirados na Suécia. Larsson ajudou a seleção de futebol a alcançar as quartas-de-final da Eurocopa, em junho. Carolina foi campeã mundial de heptatlo em Paris, antes de chegar ao título olímpico.