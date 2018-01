Esportivo e Veranópolis duelam por vaga na semi do Gaúcho Esportivo e Veranópolis se enfrentam neste domingo, a partir das 16 horas, no Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, na cidade de Bento Gonçalves, em busca de uma vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Quem vencer se classifica - se houver empate, a decisão vai para os pênaltis. Na primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Esportivo terminou em segundo lugar na Chave 2, com 25 pontos, bem atrás do líder Grêmio, que somou 40. Enquanto isso, o Veranópolis eliminou o Internacional na última rodada e conseguiu a terceira posição do outro grupo, também com 25 pontos, sendo superado ainda por Ulbra e Juventude. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Esportivo ficou com a vantagem de decidir a vaga, no único jogo do confronto, em casa. Assim, recebe o Veranópolis neste domingo tentando se juntar ao Grêmio e Juventude, que passaram direto para as semifinais por terem terminado na liderança dos dois grupos na primeira fase.