Esportivo garante vaga no Gaúcho O Esportivo, de Bento Gonçalves, é o quarto classificado ao Octogonal do Gauchão, que começa, dia 3 de março. O empate de 1 a 1 contra o São José, sábado à tarde (24), na última rodada da seletiva, garantiu ao time treinado por Jorge Anadon a sua continuidade na competição. Agora, ele se junta ao Pelotas (campeão da primeira fase), São José e Santa Cruz, classificados antecipadamente ao turno decisivo do Gauchão que terá as participações de Grêmio, Inter, Caxias e Juventude. Na outra ponta da tabela, a luta era contra o rebaixamento. O Santo Ângelo, ao vencer o Guarani de Venâncio por 2 a 1, foi aos 11 pontos ganhos e garantiu a sua presença na primeira divisão em 2002. Já o Novo Hamburgo, que goleou o Avenida por 6 a 1, também ficou com 11 pontos mas, com uma vitória a menos (duas contra três de seu adversário), não conseguiu evitar o rebaixamento, levando junto o Avenida, que ficou com 10 pontos. Os jogos foram dramáticos. No estádio Passo D´Areia, o Esportivo largou na frente com gol de Vandick e ficou tranqüilo, só tocando a bola, para evitar alguma ação mais ofensiva do São José, que foi empatar somente aos 26 do segundo tempo, através de Gílson, após um lançamento de Chiquinho. Em Santo Ângelo, o Guarani largou na frente com gol de Graciliano e, dominando a partida, perdeu várias chances de ampliar o marcador. No segundo tempo, porém, o Santo Ângelo, com o apoio das torcida, tomou conta do jogo e pressionou muito, mas só foi empatar aos 30 minutos, por intermédio de Vandré. O empate, combinado com vitória do Novo Hamburgo, não evitaria o rebaixamento. Por isso o jogo ficou nervoso e, se não fosse a atuação enérgica do árbitro Carlos Simon, que expulsou dois jogadores do Guarani, o jogo poderia terminar em briga generalizada. Aos 40 minutos veio o alívio. Marcelo Müller fez 2 a 1, em cobrança de falta, para vibração da torcida, que comemorou a permanência na primeira divisão como se tivesse conquistado um título. A rodada, que começou na quinta-feira com o empate de 2 a 2 entre Santa Cruz e Veranópolis, teve mais duas partidas apenas para cumprimento de tabela: Passo Fundo 2 x 1 São Paulo e São Luiz 1 x 1 15 de Novembro. O Octogonal decisivo do Gauchão começa dia 3 de março com Pelotas x Inter e tem seqüência dia 4 com Grêmio x Juventude, São José x Santa Cruz e Caxias x Esportivo.