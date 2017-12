Esposas dos atletas ingleses gastam fortunas na Copa A esposa de David Beckham, Victoria, e outras mulheres de jogadores da seleção da Inglaterra foram às compras no luxuoso shopping de Baden-Baden, local da concentração inglesa durante a Copa do Mundo, no final de semana, e gastaram cerca de US$ 100 mil em apenas uma hora, de acordo com informações passadas pela imprensa alemã nesta segunda-feira. Além de Victoria, estavam as esposas de Wayne Rooney, Coleen McLoughlin, a de Theo Walcott, Melanie Slade, a de Ashley Cole, Cheryl Tweedy, e a do técnico Sven-Goran Eriksson, Nancy Dell´Olio. "Enquanto os jogadores treinavam para a partida de terça-feira (contra a Suécia, em Colônia), suas mulheres trabalhavam duro fazendo compras", comentou o Bild. Só Victoria Beckham gastou mais de 4.300 euros em somente 10 minutos, comprando sapatos e camisetas, enquanto as outras compravam roupas na Dolce & Gabbana, Prada e Versace, segundo o periódico alemão. "Espero que a Inglaterra continue na Copa por mais tempo", disse Monika Scholz, dona de uma loja do shopping de Baden-Baden.