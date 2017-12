Esquema 3-5-2 não funcionou no Santos O técnico Nelsinho Baptista, do Santos, queria dar o "ok" para o esquema 3-5-2 montado para segurar a Ponte Preta, em Campinas, nesta quarta-feira à noite. Mas após a derrota, por 2 a 1, de virada, ele não escondia a decepção e admitia a possibilidade de promover novas mudanças para o clássico com o Corinthians, domingo, em São Paulo. "Fomos bem no primeiro tempo, quando nosso sistema de marcação funcionou. Mas sofreu dois gols quando tínhamos o jogo em nossas mãos", resumiu o técnico, que sofreu sua segunda derrota seguida - domingo tinha caído diante do Cruzeiro. O seu saldo no comando do time é negativo, com quatro derrotas, três vitórias e dois empates. Com 55 pontos, o Santos está cada vez mais distante de garantir uma vaga na Taça Libertadores de 2006. A avaliação do meia Ricardinho, foi negativa. Ele não gostou nada do tipo de jogo mostrado por seu time. "Foi um jogo feio, truncado. Faltou valorizar mais a posse de bola, tocar de lado e virar o jogo". Para o atacante Basílio, a bola não chegou tanto lá na frente o que não o desanima: "Só temos que acertar o posicionamento". Por outro lado, o volante Fabinho não quis polemizar: "Não podemos desanimar. Sofremos dois gols bobos, mas temos que levantar a cabeça e seguir em frente". O atacante Geílson, que marcou seu oitavo gol na competição, sonha em abrir portas na Vila Belmiro. "É uma motivação a mais para continuar treinando muito", comentou ao ser substituído por Frontini na metade do segundo tempo. Quem preocupou foi o zagueiro Ávalos, que no intervalo deixou o campo sentindo dores no ombro, uma contusão que já o incomodava. Ele é dúvida para o clássico. Halisson entrou em seu lugar. Do lado da Ponte Preta, o técnico Estevam Soares lamentou apenas sofrer um gol de cabeça, mas comemorou a vitória que interrompeu a série de três derrotas seguidas. "Não é falta de sorte, mas sim erro de posicionamento e de marcação". Ele lembrou que "os jogadores entraram em pânico após o gol, mas conseguimos tirar o prejuízo". Sem o meias Evando e Élson, além do zagueiro Rafael Santos, suspensos com três cartões amarelos, a Ponte enfrentará o Internacional, domingo, às 16 horas, no Estádio Beira Rio.