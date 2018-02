Esquema abre discussão no Botafogo O Botafogo voltou a treinar nesta quarta-feira em General Severiano após a derrota para o Juventude, por 1 a 0, no domingo, em Caxias do Sul. O técnico Paulo Bonamigo vai aproveitar as atividades da semana para entrosar a equipe no esquema com três zagueiros visando ao confronto decisivo contra o Corinthians, domingo, em Caio Martins. O meia Caio e o zagueiro Scheidt admitiram preferir jogar no esquema tático tradicional: o 4-4-2, empregado na seleção brasileira. O treinador, porém, evitou entrar em polêmica. "O mais importante é a atitude dentro de campo. E não a forma da equipe jogar. Quero disposição a cada jogada, com vontade de vencer e afastar de vez o risco de rebaixamento", disse Bonamigo.