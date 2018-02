Esquema é dúvida na Ponte Preta O técnico Vadão, da Ponte Preta, já adiantou que tem dúvida em relação ao esquema tático que vai usar contra o Atlético, quinta-feira, em Sorocaba. E promete definir o time somente momentos antes deste jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Paulista. A idéia, em princípio, é aproveitar os dois dias de treinamentos para aperfeiçoar o sistema de marcação, que preocupou no empate de 3 a 3 com o Mogi Mirim, no último sábado. O experiente zagueiro Galeano e o meia Harison voltarão após cumprirem suspensão automática, com as saídas, respectivamente, de Gustavo e Rafael Rodrigues. No ataque, Roger suspenso, deve ser substituído por Romualdo. Todas estas possibilidades dentro do esquema 4-4-2. Como o volante Ângelo foi expulso e terá que cumprir suspensão, o técnico pode optar pelo esquema 3-5-2, com a manutenção de Gustavo como terceiro zagueiro. A outra alternativa seria o retorno do volante Henrique. Com 18 pontos e ocupando a 14ª posição, a Ponte Preta ainda não está livre da ameaça do rebaixamento. Depois do jogo em Sorocaba, vai receber o Palmeiras, sair com o São Paulo e encerrar a competição, em casa, diante do Santo André.