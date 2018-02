Esquenta a briga pelas vagas à Eurocopa de 2008 Após a rodada do último fim de semana, esquentou a disputa pelas vagas à Eurocopa de 2008, e a rodada da próxima quarta-feira pode deixar muitos países um pouco mais perto da vaga à próxima competição continental, que terá Áustria e Suíça como sedes. É o caso da Polônia, que recebe a Armênia em casa, na cidade de Kielce, e pode chegar aos 16 pontos no Grupo A. Os poloneses têm um jogo a mais, porém o resultado pode dar confiança à equipe. Vice-líder do grupo, a Finlândia vai a Baku enfrentar o Azerbaijão, lanterna com apenas um ponto. No entanto, a partida mais importante da chave será entre Sérvia e Portugal, em Belgrado. As duas equipes têm dez pontos, mas os comandados do técnico brasileiro Luis Felipe Scolari levam vantagem nos critérios de desempate. A vitória não assegura nada, mas a derrota praticamente tira um dos dois da luta por um dos dois primeiros lugares. A derrota de 2 a 1 da Sérvia no Cazaquistão aumenta a pressão sobre a equipe do técnico espanhol Javier Clemente, enquanto os portugueses vêm de goleada de 4 a 0 em casa sobre a Bélgica, mas podem não contar com sua maior estrela Cristiano Ronaldo. O atacante do inglês Manchester United sofreu uma contusão no calcanhar esquerdo durante treinamento para a partida. "Neste momento nós não sabemos se ele jogará", disse o médico da seleção, Onofre Costa, nesta terça-feira. No grupo B, a Itália, atual campeã do mundo, tem uma missão complicada. A Azurra recebe em Bari a Escócia, líder da chave com 12 pontos, ao lado da França, e empolgada pela vitória de 2 a 1 sobre a Geórgia na estréia do técnico Alex McLeish. Os italianos precisam de um resultado positivo, pois tem apenas sete pontos em quatro jogos - um a menos que Escócia e França. A Ucrânia, com nove pontos em quatro jogos, pega a Lituânia em Odessa e promete incomodar na luta pelas vagas até o fim. Os franceses não entram em campo na rodada. Por enquanto, a chave C é a única que apresenta um favorito: a Turquia, que chegou aos 12 pontos e 100% de aproveitamento ao golear or 4 a 1 a Grécia, atual campeã européia, em pleno Pireu. Mas os turcos enfrentarão a Noruega em campo neutro, na cidade alemã de Frankfurt, e precisam tomar cuidado para não perderem a invencibilidade. Os noruegueses podem chegar aos mesmos nove pontos da Grécia em caso de vitória, e ficam de fora caso percam. Por sua vez, os gregos visitam Malta, quinta colocada da chave, e querem um triunfo para se recuperar e não deixar a luta pelas vagas. No grupo D, Gales precisa de uma boa vitória em Cardiff sobre a fraca seleção de San Marino, lanterna com nenhum ponto, para assegurar a permanência do técnico John Toshack. Com três derrotas e uma vitória em quatro jogos, a equipe praticamente já não tem chances de classificação para a Euro. A líder Alemanha, com 13 pontos, não joga, e pode ganhar companhia caso Irlanda e República Checa cumpram o dever de casa e derrotem Eslováquia e Chipre, respectivamente. Ambas têm dez pontos, mas os irlandeses ficariam com dois jogos a mais que os alemães e um à frente dos checos. Já o técnico Steve McClaren precisa de uma goleada sobre a fraca Andorra no grupo E, em Barcelona, para acalmar a fúria de seus críticos. Após ficar no 0 a 0 com Israel em Tel-Aviv, os ingleses estão em terceiro, atrás de Croácia e Rússia, e chegaram a 200 dias sem vencer, desde que bateram o Equador por 1 a 0 nas oitavas-de-final da Copa do Mundo. A Croácia tem 13 pontos, enquanto a Rússia aparece com 11. Os ingleses estão com dez, ao lado de Israel, que recebe a Estônia e deve vencer, embolando ainda mais a disputa. No grupo F, a surpreendente Irlanda do Norte, vice-líder, recebe a líder Suécia em Belfast e pode terminar na ponta se vencer, pois a diferença é de apenas dois pontos. A esperança norte-irlandesa está nos pés de David Healy, que já marcou três gols numa só partida das eliminatórias por duas vezes. Quem depende do resultado é a Espanha, que precisa da vitória sobre a Islândia, em Mallorca, para superar a Dinamarca na classificação e começar a perseguir os líderes da chave. Precisando do resultado, a Espanha partirá para cima do adversário em Mallorca, pois só a vitória a faz superar na classificação a Dinamarca e iniciar a perseguição de suecos e norte-irlandeses. Os espanhóis têm seis pontos, contra sete dos dinamarqueses. O grupo G deve seguir com Holanda, Bulgária e Romênia ocupando as primeiras posições, pois os três são favoritos para seus respectivos compromissos contra Eslovênia, Albânia e Luxemburgo. A Holanda tem 11 pontos em cinco jogos, enquanto Bulgária e Romênia estão com oito em quatro. Jogos da próxima rodada da eliminatórias para a Euro 2008: Grupo A: Azerbaijão x Finlândia Polônia x Armênia Sérvia x Portugal Grupo B: Ucrânia x Lituânia Geórgia x Ilhas Faroe Itália x Escócia Grupo C: Turquia x Noruega Malta x Grécia Hungria x Moldávia Grupo D: Gales x San Marino Irlanda x Eslováquia República Checa x Chipre Grupo E: Andorra x Inglaterra Israel x Estônia Grupo F: Irlanda do Norte x Suécia Liechtenstein x Letônia Espanha x Islândia Grupo G: Romênia x Luxemburgo Eslovênia x Holanda Bulgária x Albânia