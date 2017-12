Esquenta briga de Mourinho com Wenger José Mourinho, técnico do Chelsea, continua atacando Arsene Wenger, treinador do Arsenal. Nesta quarta-feira, o português disse ter um arquivo de 120 páginas com declarações do francês sobre o Chelsea. Foi uma resposta às ameaças de Wenger de processar Mourinho, que o chamou de ?voyeur?? por ter obsessão pelo time que dirige. O diretor da Associação dos Técnicos da Liga Inglesa, John Barnwell, pediu aos treinadores que encerrem a troca de farpas.