Esquenta briga na zaga do São Paulo As seis últimas rodadas do Campeonato Brasileiro valem muito para os defensores do São Paulo. Além do título, em jogo há a disputa pela posição de titular em 2005. O técnico Emerson Leão já adiantou que no próximo ano usará seu esquema favorito, com apenas dois zagueiros. E já vem observando com carinho o setor. Hoje, Rodrigo, Lugano e Fabão são os titulares. Um perderá a vaga. E Alex e Edcarlos prometem esquentar ainda mais esta sadia disputa. "Ninguém pode dar brecha", revelou Rodrigo, que cumpriu suspensão diante do Botafogo e recebeu indireta de Leão. "Você viu que quem entrou não fez muitas faltas", foi o recado do treinador, emendando com elogios à boa atuação de Edcarlos. Domingo, diante do Vasco, é a vez de Lugano cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Melhor para Edcarlos, baiano de Salvador de apenas 19 anos, que terá mais uma chance para se firmar. Já havia levado a melhor sobre Alex na disputa pela vaga contra o Botafogo. "Tenho de buscar meu espaço aqui para o ano que vem", afirmou Edcarlos. E a fórmula para ganhar a confiança do chefe está decorada. "É jogar simples, mas correto. E se precisar, chutão para o mato. Gosto de jogar sério, pois a zaga é um lugar complicado de atuar. Qualquer bobeada e o jogador fica marcado." Mudança - O São Paulo quer acabar com a fama de amarelar na reta final das competições. A cor, que já causou tumultos no clube, até com manifestação da torcida, está abolida no Morumbi. Nesta quinta-feira, inclusive, os jogadores estrearam novo uniforme de treinamento, de cor azul, substituindo o antigo, amarelo.