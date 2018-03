Esquenta briga pela artilharia na A2 A luta pela artilharia do Campeonato Paulista da Série A2 promete ser emocionante até o final do campeonato. Com o início da segunda fase, os artilheiros das oito equipes classificadas prometem um enxurrada de gols a cada rodada. Ao final da primeira fase, os artilheiros eram Rômulo, do Comercial, e Caê, do Nacional, com 11 gols cada. Mas, logo na primeira rodada da segunda fase, o atacante Reginaldo, do Bandeirante, marcou três gols no empate por 5 a 5 com o Botafogo e assumiu a ponta da artilharia, com 12 gols. O atacante Rômulo está fora da disputa, já que o Comercial não se classificou à segunda fase e Caê não marcou no empate por 2 a 2 com o Taubaté. Na seqüência da artilharia aparecem Léo Oliveira, do Nacional, e o veterano Nilson, do Flamengo, com nove gols. Vitor Hugo, do Botafogo, marcou dois na última rodada e já aparece com oito gols. Os artilheiros dos outros times classificados à segunda fase do campeonato ainda estão longe da briga pela artilharia. O Taubaté tinha o atacante Chokito, com sete gols, mas ele se transferiu para o Paraná Clube ao final da primeira fase. A Francana tem como principais goleadores Maia e Ézio, com seis gols. No Taquaritinga, Marcelo e Rodrigão marcaram quatro gols, mesmo número de Moisés e Rodriguinho, da Internacional. A próxima chance dos artilheiros balançarem a rede será neste fim de semana, na segunda rodada da segunda fase. Três jogos acontecem no sábado e um no domingo pela manhã. Às 16 horas do sábado, a Internacional tenta a reabilitação contra o Bandeirante. Às 18h30, Botafogo e Flamengo se enfrentam no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e às 20h45, com transmissão da ESPN Brasil, a Francana recebe o Taubaté. No domingo, às 10 horas, o Taquaritinga joga na Capital com o Nacional. Na primeira rodada, apenas o Flamengo venceu (2 a 0 na Internacional), enquanto as outras três partidas terminaram empatadas. No Grupo 1, Francana, Nacional, Taubaté e Taquaritinga têm um ponto. No Grupo 2, o Flamengo lidera com três pontos, Bandeirante e Botafogo tem um e a Inter é a lanterna, com zero.