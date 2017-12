Esquerdinha chega ao Bota nesta 3ª O meia Esquerdinha, de 32 anos, que pertence ao São Caetano e estava emprestado ao Santos, deve se apresentar nesta terça--feira no Botafogo. O jogador encara como um novo desafio na sua carreira o fato de atuar pelo Alvinegro. "Sou como vinho. Quanto mais velho melhor. E estou sempre querendo desafios novos", disse Esquerdinha. O jogador afirmou não temer a atual crise do futebol carioca. "Estou muito animado para jogar no Botafogo e sei das dificuldades dos clubes.? Esquerdinha também não esconde o fato de poder atuar ao lado do atacante Dodô. "O Botafogo tem muitos bons jogadores, mas ele é excepcional. Estou ansioso para trabalhar com ele. Espero ajudá-lo a fazer muitos gols", disse o jogador.