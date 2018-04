Esquerdinha chega às 15h no Santos O meia Esquerdinha será apresentado à imprensa às 15 horas desta sexta-feira no CT Rei Pelé. É o segundo reforço dos santistas para o Rio-São Paulo e os dirigentes esperam para hoje um desfecho da novela Oséas. Está tudo certo entre o clube e o atleta e entre o Santos e Cruzeiro, faltando apenas que o jogador assine novo contrato com o time mineiro, condição para que possa ser transferido para a Vila Belmiro.