Esquerdinha chega calado ao Guarani O Guarani apresentou na tarde desta quinta-feira mais duas contratações para a temporada 2003. Só que, curiosamente, o meia Esquerdinha, ex-São Caetano e que estava no Botafogo-RJ, não quis assumir publicamente o acordo, alegando que ainda tem vínculo com o clube carioca. Na verdade, ele espera receber três meses de salários atrasados. Outro reforço do time de Campinas é o lateral-direito Paulo Henrique, do Gama. Dessa maneira, foi o procurador de Esquerdinha, o ex-lateral Claudio Guadagno, quem conversou com a imprensa e confirmou que o jogador não falaria para evitar algum tipo de problema com o Botafogo. "Como ele ainda tem contrato com o Botafogo até dia 31 de dezembro, não é bom ele falar como jogador do Guarani", explicou o empresário do atleta de 32 anos. Paulo Henrique, de 30 anos, não se opôs a vestir a camisa do Guarani após assinar contrato. Na próxima terça-feira, o clube pode apresentar outro reforço: o zagueiro Paulão, ex-Mogi Mirim e São Paulo, que estava no Juventude. O meia Lúcio, do Cruzeiro, também está perto de um acordo. As duas diretorias já definiram tudo e falta apenas o acerto com o jogador.