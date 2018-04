Esquerdinha chega; falta Oséas Finalmente, Esquerdinha é do Santos. Ele foi apresentado nesta sexta-feira à tarde no CT Rei Pelé, vestiu a nova camisa e prometeu "somar, para que o clube conquiste os títulos que merece". É o segundo reforço santista para o Rio-São Paulo, antes o zagueiro Odvan já havia sido contratado. Na tarde de sexta-feira, faltavam ainda alguns detalhes para possibilitar a transferência do centroavante Oséas do Cruzeiro para a Vila Belmiro. Segundo o gerente de Futebol, Ílton José da Costa, assim que o atleta for liberado pelo clube mineiro, o contrato será assinado. "Entre o Santos e Oséas, falta acertar alguns detalhes pequenos e não será por isso que ele não atuará pelo Santos", disse Costa. A chegada de Esquerdinha levantou a discussão: haverá espaço para ele e para Robert no mesmo time. Quem responde é o técnico Celso Roth. "O Esquerdinha vai jogar como meia pelo lado esquerdo e ele dará uma dinâmica de jogo, enquanto Robert dá características de qualidade e de técnica: portanto, são dois jogadores de estilo diferente e que podem jogar juntos." Com Léo, Esquerdinha e Robert, o Santos será um time forte pelo lado esquerdo, mas para que os três atuem juntos, é necessário que Robert renove seu contrato, que vence dia 7 de fevereiro. Para o jogo deste sábado, contra o América-RJ, na estréia do Rio-São Paulo, só Léo tem escalação garantida, já que a documentação de Esquerdinha ainda não foi regularizada junto à CBF e Robert só jogará se o contrato estiver assinado até a hora da partida. HUMILDE - Esquerdinha, 31 anos, tem no Santos a primeira oportunidade de atuar num grande clube do futebol brasileiro. "Esse fator pesou em minha decisão de deixar o São Caetano que, na minha opinião, é também um time grande", disse ele. Antes de jogar pelo time do ABC, o meia iniciou a carreira em 1993, no Inter de Bebedouro. Passou pelo Rio Preto, Novorizontino, Matonense, Juventus, Spartak de Moscou e Sampaio Correia até ser contratado pelo São Caetano, onde foi campeão da série A-II do paulista, em 2000, e vice-campeão da João Havelange, em 2000, e vice-campeão do Brasileiro do ano passado. O meia disse que não foi para a Vila Belmiro para resolver todos os problemas do time. "Estou aqui para somar minha experiência com a juventude dos companheiros para unir esses fatores." Ele espera que Robert permaneça na equipe e elogiou o outro meia santista: "é um grande jogador e espero que continue, pelo seu talento e qualidade." Ele não sabe ainda se vai jogar ao lado de Robert, "pois quem decide isso é o professor Celso Roth". Esquerdinha assinou contrato de seis meses com Santos, com preferência na renovação por outro período igual.