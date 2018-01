Esquerdinha é a dúvida no Santos O Santos ganha o reforço do meia Robert, de contrato renovado, para o jogo de sábado contra o Palmeiras, mas pode ficar sem Esquerdinha, que defendeu a seleção brasileira quarta-feira, na Arábia Saudita. Esquerdinha deverá chegar nesta sexta-feira ao Brasil e se apresentará em Jarinu, onde o time está concentrado. Depois disso, terá uma conversa com o técnico Celso Roth para definir se joga ou não o clássico. Depois do empate sem gols com o Ji-Paraná, na quarta-feira à noite, pela Copa do Brasil, Celso Roth terá pouco tempo para acertar o time para o clássico com o Palmeiras. Ele só poderá treinar a equipe nesta sexta-feira, ainda sem saber com quem poderá contar. O que ninguém esperava no Santos é ter que fazer o jogo de volta contra o Ji-Paraná, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro. Tanto os jogadores como o técnico queriam uma vitória por mais de dois gols de diferença, em Rondônia, para já garantir a classificação para a próxima fase. Agora, pelo menos, o time terá o reforço de Robert. Ele havia ficado em Santos para renovar seu contrato e, na manhã desta quinta-feira, viajou para São Paulo, onde se juntou ao grupo que chegou de Rondônia, seguindo depois para Jarinu. Se Esquerdinha tiver condições de jogar, o que é pouco provável, Robert será escalado no ataque, ao lado de Oséas. Caso contrário, Celso Roth escolherá outro atacante, deixando Roberto no meio-de-campo. Contra o Ji-Paraná, ele testou o veloz Douglas, mas conta também com William, que tem características parecidas às de Oséas. Além de Elano, Wellington e Diego. Enquanto ainda há dúvida no ataque, na defesa não tem problema. Roth não deverá mexer no esquema 3-5-2, que libera os laterais Michel e Léo para apoiar os atacantes, com Odvan, Preto e Cléber na zaga. Impasse - A diretoria do Santos informou que até o momento a situação do goleiro Carlos Germano permanece indefinida, ou seja, sem a liberação para ele acertar com o Internacional. O jogador ainda tem pendências financeiras com o clube paulista, que o havia emprestado à Portuguesa com o compromisso de bancar parcialmente seus salários. Há três meses, porém, o atleta não recebe.