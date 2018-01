Esquerdinha é o 2º reforço do Guarani O veterano meia Esquerdinha é o novo reforço do Guarani para a próxima temporada. A sua contratação foi confirmada pela diretoria, nesta segunda-feira à noite, quando o clube também anunciou o seu novo patrocinador: a Medial Saúde. Esquerdinha era um antigo sonho do técnico Jair Picerni, porque os dois trabalharam juntos no São Caetano. Depois o meia passou por Santos e Botafogo-RJ, ambos sem sucesso. Havia o impasse sobre a cessão dos direitos federativos para o Guarani, pelo qual o São Caetano exigia a quantia de R$ 100 mil. O valor caiu pela metade com a inclusão no negócio do centroavante Rafael, que será emprestado também pelo mesmo período: um ano. Este é o segundo reforço do Guarani para 2003. O primeiro fora o goleiro Jean, do Vitória-BA. O Guarani quer trazer um atacante do Cruzeiro e já tem em mãos uma extensa lista com os nomes de Adriano Chuva, Marcelo Ramos, Lúcio e Jorge Wágner. O clube está trabalhando com a previsão orçamentária de 2003. E o caixa do clube ficou reforçado com o acerto de patrocinador das camisas. A empresa Medial Saúde vai pagar ao clube a quantia de R$ 1 milhão para a temporada de 2003.