Esquerdinha estréia amanhã no Santos O técnico Celso Roth mudou bastante o Santos para o jogo de amanhã, às 16 horas, contra a Ponte Preta, em Campinas. E vai inovar, escalando Robert e Esquerdinha, jogadores que atuam na mesma posição, para jogar juntos. Para o treinador, isso não é problema: "o Esquerdinha tem uma participação efetiva na organização tática e uma movimentação muito grande com qualidade técnica, já o Robert chama mais para si a responsabilidade, também com qualidade técnica". Dentro dessa visão, ele espera que os "dois se completem, pois são diferentes". Com a nova formação, Robert e Esquerdinha devem atuar pela esquerda e Elano pela direita. O segredo é que a ordem é para os três se movimentarem muito para atrapalhar a marcação. "Temos que rodar muito", explicou Esquerdinha, que fará sua estréia amanhã, no Santos, e domingo à noite se integrará à Seleção Brasileira. Ele acha que seu entrosamento com Robert ainda não é o ideal e destaca as principais diferenças entre os dois, que são meia-esquerda: "Robert atua mais cadenciado e eu sou mais rápido.? O centroavante William jogará mais avançado, com a função de chutar a gol. Dessa forma, os santistas formarão com três meias avançados, que serão ainda auxiliados pelos laterais Valdir e Léo. Um esquema ofensivo como esse não compromete a marcação, que será feita basicamente pelos dois zagueiros - Odvan e Cléber - e pelos volantes Marcelo Silva e Paulo Almeida. O zagueiro central Odvan, que estréia numa partida oficial com a camisa do Santos, acha que é preciso tomar cuidado especial com as saídas dos laterais, para não serem surpreendidos com bola pelas costas. "Cada um tem que marcar seu adversário já na saída de bola, uma vez que a zaga será formada por dois homens". Celso Roth acredita que não haverá surpresas. "Desde o início dos trabalhos, o Santos está treinando esse esquema, já testado em dois amistosos e um jogo oficial, e não estamos pedindo nada de diferente aos jogadores". Quanto a escalação de William, que no jogo contra o América substituiu Thiago e marcou o terceiro gol, o treinador explicou que sua opção tem duas razões: "ele vem da disputa da Copa São Paulo e está com bom ritmo de jogo e mostrou boa presença na área, uma qualidade interessante de bom finalizador". William, 18 anos, estava satisfeito com a escalação. "O professor pediu para que eu faça o mesmo que fiz no jogo contra o América e estou preparado psicologicamente para enfrentar esse desafio", disse. Ele sabe que pode perder a posição assim que Oséas recuperar sua condição física, mas isso ainda não tem data para acontecer. Segundo o técnico Celso Roth, Oséas treinará durante o fim de semana e passará por uma avaliação na tarde de segunda-feira. O treinador não se mostrou animado em promover sua estréia na próxima quarta-feira, no clássico contra o Corinthians.