Esquerdinha estréia no Botafogo Após o empate com o Americano, por 1 a 1, na estréia no Octogonal decisivo do Campeonato Estadual, o Botafogo tenta a vitória nesta quarta-feira, contra o Bangu, às 15 horas, no Estádio de Caio Martins, com o reforço do meia Esquerdinha, que faz sua estréia. A equipe banguense vem de uma goleado sobre o Vasco, por 4 a 1, e lidera o Grupo A. O técnico do Botafogo, Abel Braga, elogiou o time adversário por causa da vitória sobre o time vascaíno. "Nem me lembro quando foi a última vez que o Vasco foi goleado em casa", disse o treinador. "Vamos ter de atuar com seriedade, para não depender de resultados de outros times no final." A novidade no Alvinegro será o meia Esquerdinha, que se apresentou nesta terça-feira, treinou e garantiu a vaga no time titular, mesmo não estando em perfeitas condições físicas. O jogador teve seu passe emprestado pelo São Caetano, por seis meses, e disse estar feliz em atuar no Alvinegro. "É uma gratificação muito grande vestir a camisa do Botafogo. Não estou 100%, mas estou pronto para jogar", disse Esquerdinha. "Vou dar o melhor de mim, porque a vitória é importante para o Botafogo. A entrada de Esquerdinha é a única modificação efetuada por Abel Braga. O meia Ronaldo, que foi titular na partida contra o Americano, não está mais no clube. Ele foi emprestado para o Paraná.