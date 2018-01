Esquerdinha perde posição no Santos O técnico Celso Roth ainda não confirmou o time do Santos que enfrentará o Flamengo, domingo, na Vila Belmiro, mas Esquerdinha pode estar perdendo a posição. Ao optar pelo esquema 3-5-2, o treinador tem que abrir mão de um meia, mesmo porque o ataque está definido com William e Oséas. Segundo o experiente meia, se for escolhido para o banco, ele terá tem de fazer duas coisas. "Respeitar a opção do técnico e torcer por quem estiver jogando". Humilde, Esquerdinha admite que "ainda está procurando um espaço no time". Essa é uma situação bem diferente da que encontrou no São Caetano. "Quando cheguei lá, já havia um espaço para mim e fui titular durante os dois anos". Esquerdinha ainda não sabe se será ou não escalado domingo e, mesmo treinando dois dias no time reserva, acredita que pode haver mudança no dia do jogo. "O professor, às vezes, escala um time para confundir a cabeça do técnico adversário e muda na hora do jogo", comentou o meia. Com Oséas e William liberados, Celso Roth deverá escalar os dois no ataque. Oséas recuperou-se da contusão no ombro e revela que está bem condicionado fisicamente. "Trabalhei duro a parte física durante a recuperação e estou pronto para voltar." Ele ficou satisfeito com o fato de ter uma semana livre para o tratamento e os preparativos para a volta ao time. Oséas não esconde uma certa preocupação com o fato de ainda não ter marcado gol desde que chegou à Vila Belmiro. "Tenho que manter a tranqüilidade, pois tenho certeza de que o gol vai sair na hora certa e espero que seja contra o Flamengo." Se Oséas ainda não marcou, William está conseguindo a média de um gol por partida. "Se isso é bom por um lado, por outro faz com que o adversário aumente a marcação em cima de mim", comentou. Ele disse que prefere jogar ao lado de outro atacante do que de um meia. "O Oséas é um jogador de nome, que puxa a marcação e acaba abrindo espaços importantes, facilitando as coisas."