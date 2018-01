Esquerdinha reforça o Botafogo O Botafogo fez nesta sexta-feira a inscrição do meia Esquerdinha (ex-São Caetano e Santos) no Octogonal decisivo do Campeonato Estadual. De acordo com a diretoria, o jogador somente não vai estrear neste domingo, contra o Americano, porque ainda não está em condições físicas. Apesar de não poder escalar Esquerdinha, o técnico alvinegro Abel Braga recebeu a notícia de que o meia Carlinhos não sairá mais do clube. O jogador estava tendo seu passe negociado com o Gama.