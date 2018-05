'Esse é o caminho', diz Joel após goleada santista no Pacaembu

O camaronês Joel não deixou que a torcida lamentasse a ausência de Ricardo Oliveira na vitória sobre o Mogi Mirim, por 4 a 1, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu. Com dois gols - os outros foram de Lucas Lima e de Bruno (contra) -, o atacante reserva se mostrou uma opção confiável como centroavante do Santos.

"A partir do momento que você veste a camisa, é uma responsabilidade. Estava preparado, mas tem muito a melhorar. Esse é o caminho, vamos com firmeza para melhorar cada vez mais", afirmou o atacante após a vitória.

Camaronês Joel foi o artilehrio da noite no Pacaembu ao anotar dois gols para o Santos

Joel afirma que não tem uma posição preferida para atuar. Depois de surgir com destaque no Coritiba, atuando pelos lados do campo, o atacante teve passagem discreta pelo Cruzeiro e não se firmou.

"Eu jogo tanto por dentro como pelas beiradas, se for pra jogar pelas beiradas, vou dar meu melhor. Hoje joguei por dentro e fui feliz, fiz dois gols", diz Joel.