Essien é apresentado no Chelsea O meio-campista ganês Michael Essein foi apresentado nesta sexta-feira como o mais novo reforço do Chelsea. Contratado junto ao Lyon, da França, por ? 38 milhões, o jogador se transformou na mais cara transação da história do clube. O jogador foi submetido a exames médicos e assinou o contrato por cinco temporadas. Atual campeão inglês, o Chelsea - cujo dono é o magnata russo Roman Abramovich - já investiu ? 82 milhões em reforços para a próxima temporada. Além de Essien, o clube trouxe Diarra, Wright-Phillips e Del Horno.