Essien é detido por dirigir alcoolizado em Londres O volante ganês Michael Essien, um dos destaques do Chelsea, foi preso na manhã desta segunda-feira por dirigir alcoolizado pelas ruas de Londres. O jogador passou algumas horas detido na delegacia e foi liberado após pagamento de fiança. Segundo informações do jornal The Sun, Essien foi a uma danceteria com amigos na noite de domingo. A amostra de sangue colhida pelos policiais comprovou que o jogador havia bebido além do permitido. O jogador, titular do Chelsea, está suspenso da primeira semifinal da Liga dos Campeões contra o Liverpool, nesta quarta.