Essien volta a sentir lesão e pode desfalcar Gana

Depois de passar pouco mais de um mês afastado dos gramados por conta da lesão, o volante do Chelsea voltou a atuar no segundo tempo da derrota para a Costa do Marfim, na última sexta-feira. Mas no treino deste domingo, o problema se agravou novamente após um choque.

"Ele precisou deixar o treino após uma trombada e foi levado ao hospital", explicou Randy Abbey, assessor da seleção ganesa. "Não sabemos a gravidade da lesão, mas ele já foi levado de volta ao hotel e está descansando".

Gana está na última colocação do Grupo B, que ficou apenas com três seleções após a delegação de Togo sofrer um atentado e desistir da competição. "Precisamos fazer nosso melhor para enfrentar Burkina Faso e vencer", afirmou o técnico Milovan Rajevac.