'Está na hora de buscar nosso caminho', diz Dorival após derrota

O Santos perdeu a invencibilidade ao ser derrotado na noite deste domingo pelo Red Bull Brasil, por 2 a 0, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, em São José dos Campos.

O treinador Dorival Junior analisa que seus comandados jogaram abaixo do que vinham apresentando. "Não foi um jogo dentro da característica do Santos. Vínhamos fazendo um jogo perfeito até a hora do primeiro gol. A equipe criou, esteve perto de abrir o placar", disse.

Apesar de ainda ser início do campeonato, Dorival Junior reconhece que o Santos precisa melhorar. "Está na hora de buscar nossos caminhos", afirmou.

O meia Lucas Lima teve uma visão um pouco diferente da de seu treinador. "Jogamos bem. Claro que pelo resultado é difícil falar que jogamos bem. Mas tivemos chances, volume de jogo, e não fizemos”, disse.

O meia ressaltou ainda o aproveitamento dos donos da casa. “Eles tiveram só duas bolas e foram felizes. Ganha quem faz o gol, e eles fizeram”, afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes na saída do gramado.

O Santos é o único dos grandes clubes paulistas que está com o calendário mais folgado nesse início de ano e portanto tem mais tempo para treinar. Corinthians, São Paulo e Palmeiras já estão disputando os jogos da Libertadores, enquanto a Copa do Brasil começa somente na metade de março.