Estação de metrô em Budapeste terá nome de Ferenc Puskas A estação de metrô próxima ao estádio Ferenc Puskas, em Budapeste, levará o nome do ex-craque da seleção húngara e do Real Madrid, morto no dia 17 de novembro do ano passado. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela imprensa local. O porta-voz da companhia de transportes públicos de Budapeste, Miklós Regõczi, disse que a atual estação "Stadionok" (Estádios) receberá o novo nome ao término de obras na linha dois do metrô, no dia 20 de agosto, e que os custos da mudança serão de cerca de ? 140 mil (quase R$ 400 mil). Anteriormente havia sido proposto que uma rua da cidade natal de Puskas levasse seu nome, mas, segundo as leis vigentes, isto só será possível 25 anos após sua morte. No maior estádio da Hungria, que leva o nome de Puskas desde 2002, foi realizada uma homenagem póstuma ao ex-jogador em 9 de dezembro, na qual estiveram presentes, entre outros, o presidente do Real Madrid, Ramón Calderón, e o presidente de honra do Comitê Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch.