Estacionamentos fechados no Morumbi Ficará mais difícil parar o carro nas proximidades do Morumbi. A partir do dia 2, a Subprefeitura do Butantã fechará os estacionamentos irregulares nas imediações do estádio. São 36 ao todo. O subprefeito Marcos Antônio de Albuquerque chamou os donos dos terrenos para uma possível regularização, mas só três apareceram. A intenção da PM é que os torcedores deixem os carros a três quilômetros do estádio. Funcionários da prefeitura já estão agindo na região contra estacionamentos sem segurança para os clientes. Virou prioridade resolver o problema desde que quatro carros e duas motos foram incendiados em terreno na Rua Padre Lebret, em março, após jogo do São Paulo na Libertadores. Ingressos - A PM desconfia de novo derramamento de ingressos falsos em mãos de cambistas, como nos últimos jogos do time. Ontem havia pouquíssimos ingressos e só para arquibancada amarela (a venda nas bilheterias do Morumbi).